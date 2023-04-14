Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı intihar etmeden önce herkese bu mesajı atmış! 607 nolu odada ne oldu?
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara’nın yıldız oyuncusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından atlayarak intihar etti. Ituma'nın gece boyunca neler yaptığı ve takım arkadaşlarına attığı son mesajı ortaya çıktı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, önceki gün İtalya’da Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul’a geldi. Takım maçın oynanacağı Üsküdar’daki Burhan Felek Spor Salonu’nun yakınındaki Volley Otel’e yerleşti.
Önceki akşam oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları Volley Otel’e gitti. Dün sabah saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulundu.
Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara’nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma’nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu. Ituma’nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi.
Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt da büyük şok yaşadı...