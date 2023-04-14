BIST 5.156
DOLAR 19,38
EURO 21,46
ALTIN 1.271,23
HABER /  GÜNCEL

Yunan sunucudan Erdoğan'a yönelik skandal sözler! "Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı"

Yunan sunucudan Erdoğan'a yönelik skandal sözler! "Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı"

Yunanistan televizyonunda yayın yapan bir sunucu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Sunucu ''Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır" dedi.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken dünyanın gözü de buraya çevrilmiş durumda. Seçim öncesi faaliyete geçirilen Togg, TCG Anadolu Gemisi ve daha birçok yenilik ise Yunanistan televizyonuna konu oldu.

Haber sunan Yunan gazeteci, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarını hedef alıp skandal sözler sarf etti.

"Ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var"

Sunucu, "3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlamaları mantıklı mı, değil mi? Siz karar verin... Komşular Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirebilir, bu yüzden Erdoğan rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra vurulmalıdır. Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı intihar etmeden önce herkese bu mesajı atmış! 607 nolu odada ne oldu?
Foto Galeri Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı intihar etmeden önce herkese bu mesajı atmış! 607 nolu odada ne oldu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları oynandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları oynandı
CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz
CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Helün Fırat kimdir, hangi patiden istifa etti? Helün Fırat bakın kimin kızı çıktı
Helün Fırat kimdir, hangi patiden istifa etti? Helün Fırat bakın kimin kızı çıktı
'Çocuk benden değil' düşüncesiyle hamile eşini öldürdü, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı
'Çocuk benden değil' düşüncesiyle hamile eşini öldürdü, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu
CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu
Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina 3 milimetre kaydı! Yıkılmasına karar verildi
Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina 3 milimetre kaydı! Yıkılmasına karar verildi
Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu
Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu
BİM kataloğu yayınlandı! Notebook, Cep Telefonu, Akıllı bileklik satışta! BİM 14 Nisan indirimli ürünler listesi
BİM kataloğu yayınlandı! Notebook, Cep Telefonu, Akıllı bileklik satışta! BİM 14 Nisan indirimli ürünler listesi
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları! Sevilla tecrübesini konuşturdu
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları! Sevilla tecrübesini konuşturdu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde...
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde...
Cuma mesajları kısa, resimli, yeni hayırlı cumalar olsun yazılı mesajları
Cuma mesajları kısa, resimli, yeni hayırlı cumalar olsun yazılı mesajları