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CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz

CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz

14 mayıs seçimlerine doğru siyasi partilerin vaat yarışı hız kazandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, altın kart çıkaracaklarını belirterek, "Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Seçime Doğru programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, CHP’nin altın vaadini ilk kez T24’e açıkladı.

Aile sigortası desteğini altına endeksleyeceklerini belirten Özel, “Enflasyona karşı korumak için altın kart getiriyoruz. Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz. Yarısında olana yarım altınla tamamlayacağız” dedi.

Özel, ittifaktaki diğer partilere fazla kontenjan verildiği eleştirileri ile ilgili de “30 verdik, 45 fazla milletvekili çıkaracağız. İş birliği sayesinde 45’a yakın fazla milletvekili kazanacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sadullah Ergin tartışması

Özel, Çankaya 1’inci bölgeden aday gösterilen Sadullah Ergin’in yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili de, “Değişiklik, seçim hukuku gereği Sadullah Ergin’in istifasıyla mümkün. Bu hukuki karşılığı, yoksa biz meselenin o boyutuyla meşgul olmuyoruz. İş birliğini sanki CHP'nin adayıymış gibi görmek, göstermek bir türbülans yaratmak ve seçimlerde bizim tarafı zayıflatmak isteyenlerin bolca köpürttüğü bir durum” ifadesini kullandı.

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