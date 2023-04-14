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HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?

HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan kötü haber geldi. Erzurum’un Karayazı ilçesine seçim çalışmaları için giden Meral Danış Bektaş trafik kazası geçirdi. Yeşil Sol Parti Erzurum adayı Meral Danış Beştaş kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl?

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HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum adayı olan Meral Danış Beştaş seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Meral Danış Beştaş Avukat Mesut Beştaş ile evli ve iki çocuk annesidir. Peki Meral Danış Beştaş kimdir, son sağlık durumu nasıl? 

Meral Danış Beştaş kimdir? 

1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkûm edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.

AİHM, Meral Danış Beştaş'ın 6 Kasım 1993'te avukat eşi Mesut Beştaş ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 25 gün boyunca jandarmanın elinde işkenceye maruz kaldığına, Türkiye'deki adli makamların Beştaş ve diğer başvuranların kötü muamele iddialarını soruşturmada başarısız olduğuna ve gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı ve ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Duvar'da yer alan habere göre, müşahade altına alınan Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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