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Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor

Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer seçilirsem, deprem bölgesinde yapacağımız konutları hak sahiplerine bedava vereceğim…” dedi, tartışma başladı. Yazar Murat Kelkitlioğlu, vaat edilen konutların maliyetini çıkardı.

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14 Mayıs seçimleri 90'lı yılların seçimlerine dönüştü. Siyasi partiler arasında adeta "o ne veriyorsa ben iki katı fazlasını veriyorum" yarışı başladı. 

Aslanın midesine inen başkanlık koltuğu için liderler seçmenin gönlünü alma adına çılgın vaatlerde bulunuyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer seçilirsem, deprem bölgesinde yapacağımız konutları hak sahiplerine bedava vereceğim" deyince tartışmanın fitili ateşlendi.

Peki gerçekten de bedava verilebilir mi? Maliyetine ilişkin bir hesap tv100 yazarı Murat Kelkitlioglu'ndan geldi.

650 bin konut

Deprem bölgesinde toplam 650 bin konutun yapılacağı bilgisini veren yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Peki bunun maliyeti ne? Bu soruya 30 Ekim 2020’de İzmir Seferihisar’da meydana gelen deprem sonrası yapılan afet konutları üzerinden cevap verelim.

-Arsa parası ve altyapı bedeli alınmadan konut fiyatının yüzde 50’si sübvanse edildi. Geriye kalan miktar iki yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz planlandı ve uygulandı.

-2+1 dairelere 160 ile 180 bin lira, 3+1 dairelere ise 220 ile 260 bin lira arasında borçlanma çıkarıldı. Bu borçlanma iki yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz kredi ile karşılandı.

Yaklaşık 1,2 trilyon lirayı buluyor

-Afet konutları için aylık, 3+1 dairelerde bin 20 lira, 2+1 dairelerde 740 lira taksit ödemesi yapılıyor.

İşte bu rakamlardan yola çıkarak, 11 ilimizi etkileyen depremler sonrası yapılacak konutların maliyeti yaklaşık 1,2 trilyon lirayı buluyor. Yani ülke bütçesinin neredeyse üçte biri…

Varın siz karar verin bu evler bedava verilebilir mi, verilemez mi?

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