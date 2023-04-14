BIST 5.155
DOLAR 19,37
EURO 21,45
ALTIN 1.270,94
HABER /  DÜNYA

Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında

Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor.  Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse kentlerinin yanı sıra çok sayıda kentte emeklilik reformuna karşı gösteri düzenlendi.

Paris'teki göstericiler, Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.

Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı.

Bazı esnaf vitrinlerini, bankalar ise bankamatiklerini korumak amaçlı önlemler aldı.

Gösteride tansiyon yükseldi

Protestocular, çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı.

Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Göstericilerden söz konusu gazdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük takanların olduğu görüldü.

Paris'teki gösteride polis ve göstericilerden yaralananlar oldu.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, Paris'te 1'i gösterici 10'u polis 11 kişi yaralandı, 47 kişi de gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan itfaiye görevlisi Nathan Normand, 12 yıldır bu mesleği yaptığını belirtti.

Normand, mevcut emeklilik sisteminde Fransa'da itfaiyecilerin 57 yaşında emekli olduğunu, söz konusu reformla bunun 59'a çıkacağını vurgulayarak, "Sizce 59 yaşındaki itfaiyecilerin yanan daireler için 15 katlı binaya çıkarılması ne kadar sorumlu?" dedi.

Genel İş Sendikası (CGT) ülke genelinde yaklaşık 280 noktada düzenlenen gösterilerde 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni evleneceklere müjde! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: 7 bin TL destek vereceğiz
Yeni evleneceklere müjde! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: 7 bin TL destek vereceğiz
İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında kaç milyon yolcu kullandı?
İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında kaç milyon yolcu kullandı?
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?
HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel fiyat listesi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte 14 Nisan güncel fiyat listesi
Mardin'de 6. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de 6. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'de istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi
Kocaeli'de istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi
Yunan sunucudan Erdoğan'a yönelik skandal sözler! "Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı"
Yunan sunucudan Erdoğan'a yönelik skandal sözler! "Kalırsa, seçimden hemen sonra vurulmalı"
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları oynandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk tur maçları oynandı
CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz
CHP'den altın vaadi! Özgür Özel açıkladı her ay bir tam altın vereceğiz
Helün Fırat kimdir, hangi patiden istifa etti? Helün Fırat bakın kimin kızı çıktı
Helün Fırat kimdir, hangi patiden istifa etti? Helün Fırat bakın kimin kızı çıktı