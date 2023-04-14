BIST 5.156
DOLAR 19,38
EURO 21,46
ALTIN 1.271,23
HABER /  EKONOMİ

Dün 1300 lira ile rekora imza atan altında son durum! 14 Nisan gram altın kaç TL İslam Memiş 'almam' dedi

Dün 1300 lira ile rekora imza atan altında son durum! 14 Nisan gram altın kaç TL İslam Memiş 'almam' dedi

Dün 1300 lirayı görerek yeni bir rekora imza atan altında son durum ne? Haftanın yeni işlem gününde gram altın -çeyrek altın ne kadar diye araştırıyor. Uzmanlar altında yükselişin devam edeceğini öngörüyor. İşte 14 Nisan 2023 altın fiyatlarında son durum...

Abone ol

Altın fiyatları yaz aylarında resmen uçacak. 14 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar oldu gram altın çeyrek altın kaç TL? Ons altın şu dakikalarda 2.040 dolardan işlem görürken dün 1300 liraya yükselen ve ardından düşüşe geçen gram altında 1271 liradan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed’in faiz kararlarının etkisiyle sert hareketler sergiliyor. Fed bu yılın üçüncü faiz kararını 3 Mayıs’ta duyuracak.

14 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.271,45 satış 1.271,65

Çeyrek altın alış 2.129,00 satış 2.154,00

Yarım altın alış 4.257,00 satış 4.307,00

Cumhuriyet altını alış 8.490,00 satış 8.580,00

Reşat altın alış 8.522,47 satış 8.612,95

İslam Memiş'ten altın açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında yeni bir rekorun görüldüğünü kadar kısa vade için altın almayacağını söyledi. Memiş'in gram altında Haziran'dan sonra 1450 lira öngörüsü devam ediyor.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar,  "2023 yılı atın yılı olacak diye düşünüyorum. Kuyumcularda da mutlaka tasarruf sepetinde altın olmalı. En az yüzde 25-30 civarında altın olmalı. Çünkü diğer yatırım araçlarında risk daha fazla" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2023 seçimleri için son anket! Canlı yayında açıkladı seçim ilk turda biter mi? Erdoğan, Kılıçdaroğlu son oy oranları
Foto Galeri 2023 seçimleri için son anket! Canlı yayında açıkladı seçim ilk turda biter mi? Erdoğan, Kılıçdaroğlu son oy oranları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Küresel piyasalarda şimdilik yüzler gülüyor
Küresel piyasalarda şimdilik yüzler gülüyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlayacak
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlayacak
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Haluk Levent'in Time Dergisi'nin ödülünü neden reddettiği ortaya çıktı
Haluk Levent'in Time Dergisi'nin ödülünü neden reddettiği ortaya çıktı
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
İmece'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi
İmece'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi
İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?
İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?
Kocaeli Şehir Hastanesi, ne zaman açılıyor?
Kocaeli Şehir Hastanesi, ne zaman açılıyor?
Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'ler Cimbom evinde 12 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'ler Cimbom evinde 12 maçtır kaybetmiyor
Twitter'da içeriklere "abonelik" özelliği geliyor
Twitter'da içeriklere "abonelik" özelliği geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor
Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor
Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında
Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında