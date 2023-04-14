2023 seçimleri için son anket! Canlı yayında açıkladı seçim ilk turda biter mi? Erdoğan, Kılıçdaroğlu son oy oranları
14 Mayıs seçimine günler kala son anket canlı yayında paylaşıldı. İlk kez oy kullanacaklar hangi adayı tercih ediyor? Genel tabloda son durum ne? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun son oy oranı nasıl?
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir, AHaber canlı yayınında anketlerdeki son durumu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu belirten Taşdemir, "İlk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz." dedi. İşte son ankette son durum ve Taşdemir'in açıklamaları:
"Biz 2014 ve 2018 seçimlerini en doğru şekilde bilen araştırma şirketlerinde biriyiz. Şu an gelinen noktada bir Muharrem İnce gerçeği var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala önde ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Bazıları ilk kez kullanacak kesimini Erdoğan' oy vermeyeceğini iddia ediyor ama orada ciddi şekilde yanılıyorlar"
Bizim elimizdeki veriler şunu gösteriyor; ilk kez oy kullanacakların yüzde 23,22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Yine 23,05 ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atıyor. Burada durum başa baş.
Genel tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 puan önde. Erdoğan'ın oyu 45,9. İşte ilk kez oy kullanacak kararsızların burada büyük resmi görüp tekrar Erdoğan'a yöneldiğini görüyoruz.