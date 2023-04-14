BIST 5.156
DOLAR 19,38
EURO 21,46
ALTIN 1.271,23
HABER /  MAGAZİN

Haluk Levent'in Time Dergisi'nin ödülünü neden reddettiği ortaya çıktı

Haluk Levent'in Time Dergisi'nin ödülünü neden reddettiği ortaya çıktı

Time dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent ödülü reddettiğini duyurdu. Hükümetin beceriksiz olduğunu kanıtladığı gerekçesiyle verileceğini öğrenen Haluk Levent'in, ödülü reddettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Haluk Levent, Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine girdi, ödülü reddetti.

Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Haluk Levent seçildi.

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.

Haluk Levent: İçerik beni üzdü

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Time dergisi ödülün gerekçesini böyle açıklamıştı:

“Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile.”

ÖNCEKİ HABERLER
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
AB veri kurumu ChatGPT'yi inceleyecek
İmece'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi
İmece'nin fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?
İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?
Kocaeli Şehir Hastanesi, ne zaman açılıyor?
Kocaeli Şehir Hastanesi, ne zaman açılıyor?
Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'ler Cimbom evinde 12 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray Kayserispor muhtemel 11'ler Cimbom evinde 12 maçtır kaybetmiyor
Twitter'da içeriklere "abonelik" özelliği geliyor
Twitter'da içeriklere "abonelik" özelliği geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor
Kemal Kılıçdaroğlu 'seçilirsem bedava vereceğim' dedi maliyeti 1.2 trilyon lirayı buluyor
Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında
Fransa'da tansiyon düşmüyor. Polisle göstericiler arasında arbede çıktı, 47 kişi gözaltında
Yeni evleneceklere müjde! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: 7 bin TL destek vereceğiz
Yeni evleneceklere müjde! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: 7 bin TL destek vereceğiz
İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında kaç milyon yolcu kullandı?
İstanbul Havalimanı'nı yılın ilk üç ayında kaç milyon yolcu kullandı?
HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?
HDP'li Meral Danış Bektaş kimdir, trafik kazası geçirdi durumu nasıl?