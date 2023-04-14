Haluk Levent'in Time Dergisi'nin ödülünü neden reddettiği ortaya çıktı

Time dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent ödülü reddettiğini duyurdu. Hükümetin beceriksiz olduğunu kanıtladığı gerekçesiyle verileceğini öğrenen Haluk Levent'in, ödülü reddettiği ortaya çıktı.

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Haluk Levent, Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine girdi, ödülü reddetti.

Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Haluk Levent seçildi.

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.

Haluk Levent: İçerik beni üzdü

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Time dergisi ödülün gerekçesini böyle açıklamıştı:

“Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile.”