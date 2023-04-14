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İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?

İpek Özbey kimdir, Halk TV'den ayrıldı? İpek Özbey evli mi eşi kimdir?

Sözcü TV ile anlaşan İpek Özbey, adı sıkça aratılan isimler arasında. Yazdığı gazete yazıları ve kitaplarıyla tanınan İpek Özbey'in hayatı ise merak konusu. Peki İpek Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Gazeteci İpek Özbey, aldığı tekliften dolayı çalıştığı kurum Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye katıldığını açıkladı. Sözcü TV son olarak başarılı gazeteci İsmail Saymaz'ı kadrosuna katmıştı.

Sözcü TV'ye son katılan İpek Özbey hakkında aratmalar da hızlandı. İpek Özbey kimdir sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yazdığı gazete yazıları ve kitaplarıyla tanınan İpek Özbey, hayatı, kim olduğu hakkında araştırmalar yapılıyor. İpek Özbey kimdir? İpek Özbey kaç yaşında, nereli? İpek Özbey mesleği ne? İşte detaylar...

İpek Özbey kimdir?

1973'te İstanbul'da doğan Özbey, gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken Günaydın'da başladı. Babası Mustafa Özbey Mydonese Showland Yönetim Kurulu Başkanı. Özbey Turizm UCS AŞ Medya 2000 grup Başkanıdır.
İpek Özbey'in kişisel hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

İpek Özbey, bir dönem Hürriyet Gazetesinde çalışmış ve şimdi ise Cumhuriyet Gazetesinde görev alan bir gazetecidir.

Siyasal konular üzerine yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci aynı zamanda yazdığı köşe yazılarıyla da biliniyor.

İpek Özbey'in Kitapları

Kırık Matruşka
Demokrasi Kahramanları

İPEK ÖZBEY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Gazetece ve köşe yazarı olan İpek Özbey'in yaşı ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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