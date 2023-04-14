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Levent Yüksel özlenen şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Levent Yüksel özlenen şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesi, 29 Nisan'da Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel'i ağırlayacak.

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Bu sene sahnelerdeki 30’uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, 90’lı yılların nostaljisini yeniden yaşatmak için 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesine geliyor.

"Med Cezir" başta olmak üzere "Kadınım", "Beni Bırakın", "Tuana", "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Zalim" ve "Bu Gece Son" gibi efsane hit şarkıların müzikseverlerle buluşacağı unutulmaz gecenin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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