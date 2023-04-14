Deprem bölgesinde yapılan ilk köy evlerinin teslim tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inşasına başlandığını duyurduğu 143 bin köy evinin yapımı sürüyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında yapılan ilk köy evlerinin, Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.

Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Mesthöyük köyünde yapımı süren 17 köy evinin 10 tanesinin kaba inşaatı sürüyor. Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, yapımı süren köy evlerinden 3 tanesinin bayramda teslim edileceğini söyledi.

"İlk teslimatımız Ramazan Bayramı'nda"

İlk teslimatlarının bayramda olacağını vurgulayan Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, “Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde köy evlerinin imalatları devem etmektedir. İnşallah bayrama kadar 3 evimizi teslim edeceğiz. Geri kalan evlerimizi de en kısa sürede depremzede kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

“45 santim radyan temel üzerinde inşa ediyoruz”

Özdemir, “Şu anda 5 tip olarak köy evleri yapılmaktadır. 3 artı 1 şeklinde, 122 metrekare net alanı bulunmaktadır 45 santim radyan temel üzeri gayet sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık. Şu anda toplam 7 köyde imalatımız devam etmektedir. Şu anda ağırlıklı olarak Mesthöyük köyündeyiz. Burada toplam 17 tane köy evimiz bulunmaktadır. Bu 17 köy evinin 10 tanesi hemen hemen tamamlanmak üzeredir. Ahırlarda ayrı olarak her köylüye ayrı yapılacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtar dağıtımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) eliyle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde köylerde hayatın normalleşmesi ve bölgenin kalkındırılmasıyla ilgili yapılan köy evleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük köyü, Belpınar köyü ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde tamamlanan ilk etap konutları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.