1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, başvuru formu doldurma ekranı-2023

Milyonlarca öğrencinin gündeminde 1000 liralık bayram harçlığı ne zaman yatacak ve kimler alacak sorusu var. Erdoğan'ın seçim müjdelerinden biri olan bayram harçlığı 1000 lira olarak üniversite öğrencilerine ödenecek. 14 Nisan yani bugün bayram harçlığı ödemeleri başlayacak. Bayram harçlığı almak için başvuru formuna gerek yok, ilkokul, lise öğrencileri yararlanamayacak.

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Türkiye adım adım büyük seçime doğru giderken hükümet elindeki tüm kozları kullanıyor ve müjdeleri peş peşe sıralıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadlerini halk ile paylaşırken öğrencileri de havalara uçuran bir haber vermişti. Emekliye yılda iki kez, dini bayramlar öncesi ödenen bayram ikramiyesinden bu yıl öğrenciler de yararlanacak. Bugün yani 14 Nisan'dan itibaren öğrencilere bayram harçlığı yatırılması bekleniyor. Fakat 1000 lira olan bayram harçlığını sadece üniversite öğrencileri alabilecek. İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerine 1000 TL bayram harçlığı ödemesi yapılmayacak.

Merak edilen bir diğer konu ise bayram harçlığını kimler alabilecek oldu? 1000 LİRA olarak açıklanan bayram ikramiyesi ya da bayram harçlığını sadece üniversite öğrencileri alabilecek. Tarih tam olarak net değil fakat, emekliler bugünden itibaren bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Öğrenciye bayram harçlığının da kısa sürede yatması bekleniyor.

Erdoğan böyle duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler başta olmak üzere evlenecek olanlara ve ev hanımlarına da peş peşe müjdeleri duyurdu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sürprizler açıklayacağı öğrenildi. Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi de bu açıklamalar arasında yer alacak. Öğrencilere bayram ikramiyesinin 1000 TL olacağı gündeme geldi.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.