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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yine Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yine Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, sabah namazı için Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ve Hıtta Kapısı'nda toplanan Filistinlere copla saldırıp ses bombası kullandı.

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İşgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da Ramazan ayında tansiyon düşmüyor. İsrail güçleri, sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere Hıtta Kapısı'nda copla saldırdı. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellemeye çalışan İsrail güçleri, kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandı.

Öte yandan İsrail güçleri geçtiğimiz hafta Cuma günü de sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere engel olup Hıtta Kapısında bekleyen kalabalığa copla saldırmıştı.

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