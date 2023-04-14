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Aylar sonra 30 bin doları aşmıştı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar alt coinlerde son durum

Aylar sonra 30 bin doları aşmıştı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar alt coinlerde son durum

En güçlü kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı geçtiğimiz gün 30 bin doların üzerine çıktı. Haftanın yeni işlem gününde kripto para piyasasında son durum ne? 14 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

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Bitcoin (BTC) yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 14 Nisan 2023 kripto para piyasasında neler oluyor? Altcoinler'de son durum ne? 

14 Nisan 2023 Bitcoin/USDT 30.819,10 dolardan, Türk lirası karşısında ise 597.174,61 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH)2.117, Cardano (ADA) 0,442, BNB (BNB)  335, Dogecoin (DOGE) 0,0907 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Arbitrum (ARB) %28,5′lik artışla en çok yükselen altcoin oldu.

Kasım 2021'den bu yana yüzde 60'tan fazla değer kaybı

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

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