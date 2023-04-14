Aziz Yıldırım'dan büyük jest! Servet değerindeki faizden vazgeçti

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Kocaelispor'dan olan alacağının büyük bir kısmını sildi. Faiziyle birlikte 3,8 milyon dolarlık alacağı olan Aziz yıldırım, ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi.

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TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Kocaelispor'da Aziz Yıldırım detayı ortaya çıktı. Mustafa Çevik'in haberine göre Fenerbahçe'nin eski başkanı, Kocaelispor'a büyük jest yaparak alacağının büyük kısmından vazgeçti.

Kocaelispor, 15 sene önce kulüp kapanma noktasına geldiğinde dönemin Kocaelispor Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendi kişisel şirketinden sezon sonu ödeme karşılığı 1.5 milyon dolar borç aldı.

Faizi sildi ana parayı istedi

15 yıl boyunca ödenemeyen 1.5 milyon dolar, faiziyle 3.8 milyon dolar oldu. Durumdan haberdar olan Aziz Yıldırım, ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi.

Borç 300 bin dolara indi

Kocaelispor'un şu anda Aziz Yıldırım'a kalan borcunun ise 300 bin dolar olduğu belirtildi.