BIST 5.174
DOLAR 19,37
EURO 21,44
ALTIN 1.267,72
HABER /  SPOR

Aziz Yıldırım'dan büyük jest! Servet değerindeki faizden vazgeçti

Aziz Yıldırım'dan büyük jest! Servet değerindeki faizden vazgeçti

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Kocaelispor'dan olan alacağının büyük bir kısmını sildi. Faiziyle birlikte 3,8 milyon dolarlık alacağı olan Aziz yıldırım, ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi.

Abone ol

TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Kocaelispor'da Aziz Yıldırım detayı ortaya çıktı. Mustafa Çevik'in haberine göre Fenerbahçe'nin eski başkanı, Kocaelispor'a büyük jest yaparak alacağının büyük kısmından vazgeçti.

Kocaelispor, 15 sene önce kulüp kapanma noktasına geldiğinde dönemin Kocaelispor Başkanı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendi kişisel şirketinden sezon sonu ödeme karşılığı 1.5 milyon dolar borç aldı.

Faizi sildi ana parayı istedi

15 yıl boyunca ödenemeyen 1.5 milyon dolar, faiziyle 3.8 milyon dolar oldu. Durumdan haberdar olan Aziz Yıldırım, ana paranın taksitlerle ödenmesini istedi.

Borç 300 bin dolara indi

Kocaelispor'un şu anda Aziz Yıldırım'a kalan borcunun ise 300 bin dolar olduğu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orhan Gencebay: Çok büyük rolü var... Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor
Foto Galeri Orhan Gencebay: Çok büyük rolü var... Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 11 ilde alarm verildi: Kuvvetli yağış çok fena geliyor!
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 11 ilde alarm verildi: Kuvvetli yağış çok fena geliyor!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Piyasalarda son durum! 14 Nisan 2023 Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum! 14 Nisan 2023 Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Deprem bölgesinde yapılan ilk köy evlerinin teslim tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yapılan ilk köy evlerinin teslim tarihi belli oldu
Ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi
Ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi
1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, başvuru formu doldurma ekranı-2023
1000 TL bayram harçlığı kimlere verilir, başvuru formu doldurma ekranı-2023
Ümit Özdağ'dan Mustafa Destici'ye TİP tepkisi! Sen git HÜDA PAR'la domuz bağı oyna
Ümit Özdağ'dan Mustafa Destici'ye TİP tepkisi! Sen git HÜDA PAR'la domuz bağı oyna
Hollanda'da üniversiteli gençler, sokak iftarında buluştu
Hollanda'da üniversiteli gençler, sokak iftarında buluştu
Dün 1300 lira ile rekora imza atan altında son durum! 14 Nisan gram altın kaç TL İslam Memiş 'almam' dedi
Dün 1300 lira ile rekora imza atan altında son durum! 14 Nisan gram altın kaç TL İslam Memiş 'almam' dedi
Küresel piyasalarda şimdilik yüzler gülüyor
Küresel piyasalarda şimdilik yüzler gülüyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlayacak
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlayacak