Orhan Gencebay: Çok büyük rolü var... Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor
Orhan Gencebay, yeni şarkısı "Canım Türkiye'm"e klip çekti. Şarkısı yayınlanmadan önce röportaj veren usta isim, çalışmasının siyasi mesaj içermediğini ifade etti. Orhan Gencebay'ın "Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor" ifadelerinin geçtiği bölüm röportajın öne çıkan kısmı oldu.
Müziğin usta ismi Orhan Gencebay, "Canım Türkiye'm" şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay, Sabah'a röportaj verdi. Usta isim hem son çalışmasını hem de yeni projelerini anlattı.
Orhan Gencebay, bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyledi.
18 veya 19 Nisan'da yayında
Gencebay, "Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz." dedi ve ekledi:
Önce dijitalde yayınlanacak
"Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli. 13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi.