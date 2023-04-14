Orhan Gencebay: Çok büyük rolü var... Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor

Önce dijitalde yayınlanacak

"Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli. 13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi.