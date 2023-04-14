Turgut Kazan Erdoğan’ın adaylığını AİHM’e taşıdı Ali Karahasanoğlu 'akılsız' dedi

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabileceği yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı. Kazan'ın çıkışını değerlendiren Yazar Ali Karahasanoğlu, "Sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri kişiyi, işte böyle ayak oyunları ile devre dışı bırakmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

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Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek YSK’ye itiraz dilekçesi sunan Turgut Kazan, başvurunun reddedilmesi ve Erdoğan’ın adaylığına onay verilmesi üzerine konuyu AİHM’ye taşıdı.

Kazan, dilekçesinde, "Anayasada yer alan dönem sınırlaması kuralı, YSK dahil bütün organ, makam, merci ve kişileri bağlar. Türkiye 2017 değişikliği ile sistemi değiştirmiştir, tek adam rejimine geçilmiştir gibi yorumlarla 2018 seçimini yeni sistemin ilk seçimi, 2023 seçimini de ikinci seçimi saymak asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kazan'ın tartışılan bu adımı Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun gündemindeydi.

“Erdoğan’ın aday olması, benim insan hakkımı kısıtlıyor”

"Demirtaş-Kazan.. Sol kafanın ahlaksızlığı, acizliği!" başlıklı yazısında Karahasanoğlu, Kazan'ı sert sözlerle eleştirdi:

“Erdoğan’ın aday olması, benim insan hakkımı kısıtlıyor” diyorsun. Bu ne utanmazlıktır. Bu ne akılsızlıktır? Erdoğan aday oluyorsa. Senin de aday olma hakkın var.

Engelleyen var mı? Seni engelleyen olursa, “Seçilme hakkım engelleniyor” dersin.. Ama bir başkasının “seçilme hakkını kullanması”nı, “benim seçme hakkımı engelliyor” diye, insan hakkına aykırı gibi göstermeye nasıl kalkarsın?

Solcuların kafası, “hep bana hep bana” diye çalışıyor.. Burda da.. Sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri kişiyi, işte böyle ayak oyunları ile devre dışı bırakmaya çalışıyorlar.

Alışmışlar bir defa.. Alışmışlar ve yıllarca bu konuda başarılı da olmuşlar. MNP’yi kapatmışlar. Seçilme hakkını engellemişler. RP’yi kapatmışlar. FP’yi kapatmışlar.. Erbakan’ın seçilme hakkını engellemişler..

Erdoğan’ın milletvekili adaylığını reddetmişler. Kısıtlamışlar. Hep aynı kafa.. “Seni sandıkta yenemeyiz, senin seçime girmeni engellemeliyiz; ki, seçimi biz kazanalım!”

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı