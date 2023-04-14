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Piyasalarda son durum! 14 Nisan 2023 Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Piyasalarda son durum! 14 Nisan 2023 Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro fiyatları 14 Nisan 2023 yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Altında olduğu gibi dolar ve euroda da yükseliş devam ediyor. Özellikle seçim sonrasına dikkat! İşte piyasalarda son durum...

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14 Nisan 2023 döviz kurlarındaki sessiz yükseliş sürüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,3750 liradan alınan dolar 19,3770 liradan, 21,4560 liradan alınan euro ise 21,4580 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,33 liradan, euro ise 21,37 liradan satılmıştı.

Dolar endeksi son bir yılın en düşük seviyesinde  

Dolar dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilerken, dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Küresel piyasalar, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Seçimi kim kazanırsa kazansın yükselecek

 Morgan Stanley seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı ve  Banka, seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de yükseliş öngördü.

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