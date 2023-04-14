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Son dönemin en favori mutfak aleti! Airfryer kullananlar dikkat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son dönemin en favori mutfak aleti! Airfryer kullananlar dikkat

 Airfryer yani hava fritözü son dönemin en revaçta olan mutfak aletleri arasında yer alıyor. Farklı birçok yemek çeşidini pratik ve kısa sürede pişirme olanağı sağlayan Airfryer’ın gerçekten sağlıklı olup olmadığına dair kafalarda soru işaretleri de oluşuyor. Uzman ismin açıklamaları dikkat çekti.

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Çok az yağda, hatta bazen hiç yağ kullanmadan kısa süre içinde yemek yapmanın kolay yolu haline gelen Airfryer, son dönemin en popüler mutfak aleti oldu. Airfryer yani hava fritözünün diğer yöntemlere göre daha az besin kaybı oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “En sağlıklı yiyecekler bile pişirme işlemi sırasında temel besin maddelerini kaybedebilir. Haşlanmış veya ızgarada pişirilmiş sebzeler ve etler besin değerinin yüzde 40’ını veya daha fazlasını kaybedebilir. Bunun yanı sıra, Airfryer’da kullanılan pişirme sepetleri yiyeceğin ısı kaynağıyla doğrudan temas etmesini önler. Kuru ısıyı sirküle etme yöntemini fritözün yiyeceği koruyan pişirme alanı tasarımıyla birleşerek, yiyeceklerdeki temel besin maddelerinin diğer pişirme yöntemlerine göre daha az kayba uğramasını sağlar” şeklinde belirtti.

Kansere neden olduğuna dair kesinlik yok

Airfryer kullanımının sağlık açısından etkisini değerlendiren Aydın, “Airfryer ile kızartılmış yiyecekler, teknik olarak derin kızartmadan daha sağlıklı olsa da kızarmış yiyeceklerin potansiyel zararları bulunuyor. Hava fritözlerini günlük olarak kullanmak; kilo alımı, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara sebebiyet verebilir” dedi.

Özellikle et ürünlerinin yüksek ısıda pişirilmesinin, kanser tehlikesini artırdığı söyleniyor. Airfryer’ın kansere neden olduğuna dair bir kesinlik olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sema Aydın, “Hava ile kızartma işlemi, akrilamid gibi kanser gelişimiyle bağlantılı bazı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Akrilamidler, muhtemel kanserojenler olarak sınıflandırılan kimyasallardır. Bununla birlikte, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik aminler, etin yüksek ısıda pişirilmesinden kaynaklı oluşabilmekte” dedi.

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