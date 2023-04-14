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301 kişiye her ay Covid-19 aşı tazminatı ödeniyor! Biontech’ten açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
301 kişiye her ay Covid-19 aşı tazminatı ödeniyor! Biontech’ten açıklama

Almanya’da Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.

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Almanya’da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Covid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı. Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak.

Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.

Aşının bilinen zararları

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Covid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Biontech’ten açıklama

Konuyla ilgili aşı üreticisi Biontech tarafından yapılan açıklamada, Biontech aşısının incelenen vakalardaki sağlık sorunlarıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığının kanıtlandığı belirtilerek, "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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