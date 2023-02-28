Koronavirüsün kökeni bulundu! Sızan istihbarat raporu sonrası Beyaz Saray sessizliğini bozdu
Koronavirüsle ilgili yeni istihbarat raporunu inceleyen ABD Enerji Bakanlığı'nın açıklaması dünya gündemine oturdu. Virüsün kökeniyle ilgili detayların yer aldığı rapor sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi... ABD'li bürokrat ise Çin'e çağrı yaptı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan Koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.
Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.
Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme adeta bomba gibi düştü.
The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca vardığını duyurdu.