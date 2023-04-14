Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı. Açıklama Bakan Soylu tarafından yapıldı. Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.
AFAD'dan 20 Nisan'da yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96 olduğu bildirilmişti.
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