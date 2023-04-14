Ebubekir Sofuoğlu için 'cehennem zebanisi' dedi Ahmet Hakan dikkat çeken ayrıntıyı paylaştı

AK Parti'den üç kadını cehennemlik ilan eden Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na tepki gösteren Ahmet Hakan, "cehennem zebanisi" dediği Sofuoğlu'nun bu üç kadını aday listelerine koyan iradeye karşı ise tek bir olumsuz kelam etmediğini yazdı.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, tartışılan açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’na karşıt görüşte olan Sofuoğlu, kanunu savunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ‘Cehennemlikler’ göndermesi yaptı.

Sofuoğlu, AK Parti’li kadınların fotoğraflarını, “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar...” mesajı ile Twitter'den paylaşmıştı.

Tartışmaları odağındaki ismi Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "cehennem zebanisi" dediği Sofuoğlu'nun karakter tahlilini yaptı.

"Güçlerinin yetmeyeceğini düşündükleri karşısında fare olurlar"

Hedef gösterdiği 3 kadının kadına şiddet konusunda taviz vermediğine değinen Hakan, Sofuoğlu hakkında dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı:

"Bu üç kadın siyasetçiye karşı cehennem zebanisi kesilen Ebubekir adlı bu profesör, bu üç kadını aday listelerine koyan iradeye karşı ise tek bir olumsuz kelam etmiyor.

Kaba softa ve ham yobazların ortak özelliği şudur:

Güçlerinin yeteceğini düşündükleri karşısında aslan kesilirler, güçlerinin yetmeyeceğini düşündükleri karşısında fare olurlar."