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Dünya Mirası Arslantepe Ören Yeri tekrar ziyarete açıldı

Dünya Mirası Arslantepe Ören Yeri tekrar ziyarete açıldı

Depremler sonrası ziyarete kapatılan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan MALATYA'daki Arslantepe Höyüğü yeniden ziyarete açıldı.

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2021 yılı Temmuz ayından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ziyarete kapatılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün talimatları ile Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Malatya Arkeoloji Müzesi tarafından ören yerinde gerekli temizlik çalışmaları ile düzenlemeler yapıldı.

Çalışmaların ardından ören yerinin 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren kademeli olarak ziyarete açıldığı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Arslantepe Höyüğünün her gün saat 09.00 ila 15.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtilirken, ilerleyen günlerde ören yerinin ziyaret saatlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

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