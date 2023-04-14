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23 senelik aşçısı EYT'den emekli olunca altın ve plaket verdi

23 senelik aşçısı EYT'den emekli olunca altın ve plaket verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 24 senedir esnaflık yapan Coşkun Sarıel, işe beraber başladığı aşçısına EYT’den emekli olunca reşat altın ve plaket hediye etti.

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İlçede 1999 yılından beri yemekler üzerine işletme açan Coşkun Sarıel, işe beraber başladığı aşçısı Muharrem Yaprak’ın EYT’den emekli oluşunu kutladı.

Aşçısıyla beraber 23 senenin hatırını, her gün çeşit çeşit yemeği hazırladıktan sonra müşterilerine sunduklarını söyleyen Arzun Lokantası sahibi Coşkun Sarıel, “ Önceden abimle bu işi yapıyorduk. 1999 yılında kendi işletmemi açmak için abimin yanından ayrıldım. Lokantamı açtıktan sonra Muharrem ustamızı işe aldım. O gün bu gündür 23 senedir beraber çalışıyoruz. Tabii kötü günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Mücadele ettik. En sonunda EYT’den emekli oldu. Kendisi tebrik ediyorum. Ailesiyle hayırlar diliyorum" dedi.

“Biz bu yola beraber başladık, beraber ayrılırız”

Çıktığı yola aşçısıyla beraber başladığını ve beraber ayrılacaklarını söyleyen işletmeci Coşkun Sarıel, “Bir aşçı kolay yetişmiyor. Ustamız emekli olsa bile yanımızda çalışacak. Biz bu yola beraber çıktık, artık beraber ayrılırız. 23 yıldır büyük bir başarı elde ettik. Yani çocuğumuz kadar değer verdik. Tabii gecemizi gündüzümüze kattık. Yani her aşamada beraber çalıştık. Her kötü günümüzde, iyi günümüzde beraber olduk. Yani bunlar unutulmayacak şeyler. Sonuçta bunları yapmak büyük bir başarı. Çoluk çocuğumuzu 23 senedir biz geçindiriyoruz. Gerçekten ustamı seviyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Biz ona her zaman değer verdik İnşallah oda bizi değer verir” diye konuştu.

Lokantanın aşçısı Muharrem Yaprak ise emekli olduğuna çok sevindiğini söyleyerek, “1999 yılında Çaycuma'ya geldim ve yolum Coşkun abimle kesişti. Nasip oldu o günden bu yana beraber çalışıyoruz. EYT'den emekli olduk. Coşkun abime bu jestten dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Çalışma hayatımız devam ediyor. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece devam ve gayret edeceğiz ama bir yandan da ustada yetiştiriyorum" ifadelerine yer verdi.
Lokantası çalışanları, Muharrem Yaprak'ı tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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