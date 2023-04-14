Bayram harçlığı 1000 lira ödemesi ne zaman verilecek, nereden alınacak?

Ramazan Bayramı tarihi yaklaşırken öğrencileri bayram harçlığı heyecanı sardı. 1000 TL bayram harçlığı öğrencilere ödenecek. Hem de yılda 2 kez, dini bayramlar öncesi. Emekli ödemeleri bugün başlıyor, öğrenci bayram harçlığının da bugünden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki hangi öğrencilere verilecek, kim 1000 TL bayram harçlığı alamayacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çeken seçim vaadlerinden biri de öğrencilere 1000 TL lik bayram harçlığı ödemesi oldu. Emekliye her dini bayram öncesi ödenen bayram ikramiyesi öğrencilere de ödenecek. Fakat öğrenciye ödenen bayram harçlığı miktarı 1000 lira ile sınırlı olacak. 1000 TL bayram harçlığını sadece üniversite öğrencileri alabilecek. İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerine bu ödeme yapılmayacak.

Bayram harçlığı ödemelerinin, emekli bayram ikramiye ödemelerine paralel olarak bugün yani 14 Nisan'da ödenmesi planlanıyor.

Gençlere AK Partiden müjde üstüne müjde

Seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini belirtti. Üniversiteli öğrencilere de Gençlik Kartı uygulaması ile tiyatro, sinema gibi etkinliklerin ücretsiz ya da indirimli olacağını söyledi.

Ayrıca gençlerin aile kurmasına teşvik edilmesi için eğitim, istihdam ve evliliğinden doğan çocukların bakımı için kendilerine maddi destek verileceği müjdesi verildi. Bu yardımların kaynağının Türkiye'nin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirinden elde edilecek Aile ve Gençlik Bankası kurulacağı belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin bir kere mahsus olmak kaydıyla cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti yapılacağı söylendi.