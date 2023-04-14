Temel Kotil'in eşi Remziye Kotil kimdir, ne iş yapıyor? Kotil ailesi ve çocukları

Katıldığı her televizyon programı sonrasında hayatı merak edilen ve arama motorlarında araştırılan TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil ATAK-2 Projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Peki kimdir, Temel Kotil, eşi Remziye Kotil kimdir?

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ATAK-2 Projesi kapsamında geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin motor çalıştırması ve teslimatıyla ilgili tarihleri açıklayan TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil hayatı ile yine merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan Temel Kotil, 63 yaşında. Adem Ali Kotil'in oğlu olan Temel Kotil 4 çocuk babası. Evli olan Temel Kotil'in eşi ise Remziye Kotil'dir. Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlayan Temel Kotil, 2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı.

Temel Kotil kimdir?

1959 yılında doğan Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında da THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

Doç.Dr.Temel Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanmıştır ve aynı zamanda, 29 Mart 2016’dan bugüne Şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.

Teslimat tarihini duyurdu

TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil ATAK-2 Projesi kapsamında geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin motor çalıştırması ve teslimatıyla ilgili tarihleri açıkladı.

“ATAK-2, önümüzdeki günlerde ilk kez motor çalıştıracak. İnşallah, Dünya’nın en iyi taarruz helikopteri olacak. İlk üçünün teslimatı, 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza gerçekleştirilecek. Toplam ağırlığı 11 ton, 1.5 ton mühimmat taşıyabiliyor.” açıklamasında bulundu.