Ünlü ralli pilotu Craig Breen, hayatını kaybetti. Test sürüşünde kaza yaptı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele eden İrlandalı pilot Craig Breen, test sürüşünde yaptığı kaza nedeniyle 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Craig Breen'in Takımı Hyundai Shell Mobis World'den yapılan açıklamada, şampiyonanın dördüncü ayağı Hırvatistan Rallisi hazırlıkları kapsamında İrlanda'nın Waterford kentinde test sürüşüne çıkan Breen'in geçirdiği kaza nedeniyle vefat ettiği, araçta bulunan yardımcısı James Fulton'ın ise kaza sırasında yara almadığı belirtildi.

Üç etabı tamamlanan WRC'nin ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Breen, pilotlar klasmanında 19 puanla 6. sırada yer alıyordu.

Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nı 2011'de, Super 2000 Dünya Ralli Şampiyonası'nı ise 2012'de kazanan Breen, Monte Carlo, Galler, Fransa ve İspanya'da düzenlenen ralli şampiyonalarında da podyumun zirvesine çıkmıştı.