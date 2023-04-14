MİT'ten Suriye'de bir nokta operasyon daha! Şoförüyle birlikte öldürüldü

MİT, Suriye’nin kuzeyinde çok kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kamışlı ilçesinde SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda, ana omurgasını PKK-YPG'nin Suriye Demokratik Güçleri Kamışlı saha sorumlusu 'Baran' kod adlı terörist, şoförüyle birlikte etkisiz hale getirildi.

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Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'nin yöneticilerinden biri daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ana omurgasını PKK-YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin IŞİD'le mücadele bahanesiyle her türlü imkânı sağladığı Suriye Demokratik Güçlerinin Kamışlıdaki saha sorumlusu Baran kod adlı teröristin Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısındaki Haseki vilayetine bağlı Kamışlı’da terör örgütünün mühimmat deposunu ziyaret edeceği bilgisi üzerine operasyon için harekete geçildi.

İki ayrı mühimmatla vuruldu

Karayolunda bir menfezin yakınlarında yavaşlayan araca gece saat 02.15'te Silahlı İnsansız Hava Aracıyla iki ayrı mühimmatla nokta operasyon gerçekleştirildi.

Tam isabetle vurulan araç çıkan yangınla birlikte hurda yığınına dönerken, SDG'nin sorumlularından oluğu tespit edilen Baran kod adlı üst düzey terörist ile kimliği henüz belirlenemeyen şoförü etkisiz hale getirildi.

Mazlum Kobani, İlham Ahmed ile görüşüyordu

Geçtiğimiz günlerde de Irak Kürdistan Yurtsever Birliği’nin kontrolündeki Süleymaniye havaalanı yakınlarında içinde ABD'li generallerinde yer aldığı terör örgütü PKK-YPG'nin uzantısı SDG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e yönelik SİHA ile saldırı düzenlenmişti.

Kobani, bu saldırıdan yara almadan ABD'lilerin de yardımıyla Suriye'ye geçirilmişti. Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin, yine PYD'nin elebaşlarından olan ve Türkiye'de 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renkli kategoride aranan Suriyeli İlham Ahmed ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı (CENTCOM) generallerin de yer aldığı toplantıya katıldıktan sonra dönüş yolunda saldırıya uğramıştı.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de yoğunlaşan terörist faaliyetleri nedeniyle 3 Temmuz'a kadar hava sahasını Süleymaniye'den gerçekleşen uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

MİT başkanı ile başkan yardımcısı görüşme yaptı

17 Mart'ta da Fransız yapımı iki helikopter PKK-YPG'li teröristleri taşırken düşmüştü. Tüm bu gelişmeler üzerine 10 Nisan günü MİT Başkan Yardımcısı Mutlu Toka Bağdat'a giderek burada Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ile görüşerek Süleymaniye havaalanı ve çevresinde yoğunlaşan PKK faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de iki gün önce Ankara'da MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirmiş ve Süleymaniye'de yoğunluk kazanan PKK faaliyetleri mercek altına alınmıştı.