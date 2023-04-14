Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u evli bir yönetmenle mi aldattı? Magazin kulisleri çalkalanıyor
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, haftalardır süren tartışmaların ardından dün resmen boşanacaklarını açıkladı. Aralarındaki sorunla ilgili birçok iddia gündeme gelse de son iddia öyle böyle değil. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş ancak bu kez ihanet eden erkek değil kadınmış...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti günlerdir süren tantananın ardından ayrılık kararı aldı. 8 aylık evliliğin sona ermesiyle ilgili her kafadan bir ses çıkarken en bomba iddia geldi. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş, ancak ihanet bu kez kadın tarafından gelmiş.
8 aylık evliliklerini sonlandırma kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldık" açıklaması yapmıştı. dedi.
Odatv'nin haberine göre, Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'u evli bir yönetmenle aldattığı iddia edildi.
Sosyal medyada yer alan “evli bir yönetmen evli bir oyuncuyla ilişki yaşıyor” haberlerindeki oyuncunun Demet Özdemir olduğu öne sürüldü.