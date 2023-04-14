Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u evli bir yönetmenle mi aldattı? Magazin kulisleri çalkalanıyor

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti günlerdir süren tantananın ardından ayrılık kararı aldı. 8 aylık evliliğin sona ermesiyle ilgili her kafadan bir ses çıkarken en bomba iddia geldi. Evlilik ihanet yüzünden bitmiş, ancak ihanet bu kez kadın tarafından gelmiş.