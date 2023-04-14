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Türkiye'nin en büyük "kamu zararı" operasyonu. Zarar 147 milyon TL

Türkiye'nin en büyük "kamu zararı" operasyonu. Zarar 147 milyon TL

İzmir'de bir özel hastanenin 147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti. Aralarında doktorlar ve hastane sahibinin de bulduğu 14 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'n Menemen ilçesinde bulunan özel bir hastanede, aralarında doktorlar ve hastane sahibinin de bulduğu 14 şüphelinin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alırken, özel hastanenin kamu zararı bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

Mali Şube Koordinesinde Aliağa Mali Büro Amirliğince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurrmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan özel bir hastanede görev yapmış olan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işlerde çalışanlarıyla birlikte toplam 14 şüphelinin, kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin usulsüz muayene ve ameliyat, fatura kesilmeden yapılan sağlık işlemleri başta olmak üzere birçok suçtan devleti zarara uğratma suçu işlediği belirlendi. Suça karışan 14 şüphelinin tamamı İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

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