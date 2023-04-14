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Arda Turan'ın teknik direktörlük dönemi başlıyor! İşte yeni adresi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arda Turan'ın teknik direktörlük dönemi başlıyor! İşte yeni adresi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.

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Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, sahasında oynadığı Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup olmuş ve Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrılmıştı.

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