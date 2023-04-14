Cuma günü duaların kabul olduğu vakit tam bu saatte ellerinizi açın, dua edin!

Bugün Ramazan ayı içinde son cuma günü. Müslümanların kutsal günü olan, dua ve ibadetle geçirilmesi önerilen cuma günü içinde öyle bir an var ki... Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. Peki cuma günü duaların kabul olduğu an hangisidir?

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Cuma günü müslümanın bayramıdır; fazileti, affı bol olan bu mübarek gün hele ki Ramazan ayının içindeyse sevabı ikiye katlanır. Cuma gününü hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar cuma günü edilecek duaların kabul edileceği vakti araştırıyor. Bugün cuma ile sela arasında okunan dualar çok kıymetlidir ve edilen dua dilekleri kabul olur. Peki cuma selası ile cuma ezanı arasında hangi dualar okunur? Bu mübarek günde duaların kabulu için hangi dua okunmalı işte merak edilenler...

Cuma günü duaların kabul edildiği vakit

Yine Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu:

“Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ”

Resûl–i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

Cuma günü en faziletli gün

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eşarî -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

Bir gün Abdullah İbni Ömer -radıyallâhu anh- bana:

– Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah’tan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de:

– Evet, duydum. Babam, Resûlullah’ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururken işittiğini söyledi:

“O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ” (Müslim, Cuma, 16)

Cuma günü salât ü selâm getirin

İbni Evs’ten -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. ” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

HZ. Adem o gün yaratıldı

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cum’a, 18)

Günahlar bağışlanır

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.” (Müslim, Cum’a, 26)