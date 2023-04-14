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Şehirlerarası ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları resmen uçtu

Şehirlerarası ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları resmen uçtu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle hem hava hem kara ulaşımında hareketlilik başladı. Bayramda yolculuk yapacak olanların karşısına zamlı ulaşım fiyatları çıktı. Bir günlük fiyat değişimleri çoğu firmada benzerlik gösteriyor.

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Özellikle karayolu ulaşımında, bayram öncesi ve bayram haftası arasında fiyatlar yüzde 50'nin üstünde arttı. İstanbul Otogarı'ndan İzmir'e yapılacak bir otobüs yolculuğu 13 Nisan Perşembe 350 TL tutarken, bayram haftasının başlayacağı 14 Nisan Cuma aynı firmanın bilet fiyatı 500 TL'ye çıkıyor. Aynı otobüs biletinde bir gün arayla yüzde 40'ın üstünde fiyat değişimi yaşanıyor.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yapılacak yolculukta mesafe arttıkça 1 günlük zam oranı da katlanıyor. 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Otogarı'ndan Bodrum'a yapılacak bir otobüs yolcuğu 450 TL kadar tutarken, 14 Nisan günü bu bilete yüzde 66 kadar zam geliyor ve bilet fiyatı 750 TL'ye çıkıyor. Bu fiyatlar ve 1 günlük fiyat değişimleri çoğu firmada benzerlik gösteriyor.

Havayolunda da fiyat artıyor

Bir havayolu şirketinde 13 Nisan'da İstanbul Havalimanı-İzmir Adnan Menderes Havalimanı arasında yolculuğun bedeli öğlen saatlerinde bin 163 TL. Aynı şirketin 14 Nisan tarihli benzer saatlerde aynı güzergahtaki bilet fiyatı ise 13 Nisan ile bire bir aynı olacak şekilde yine bin 163 TL kadar.

Bu şirketin, aynı güzergahta bayram haftasındaki fiyatları ise bin 600 TL'ye kadar çıksa da, zam oranı otobüs biletlerindeki oranın altında kalıyor.

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