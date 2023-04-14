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İstanbul'da esnafın başına gelenler akıl alır gibi değil! Şifreyi söyledi sonrasında...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da esnafın başına gelenler akıl alır gibi değil! Şifreyi söyledi sonrasında...

İSTANBUL’da bir esnaf, kendisini arayarak banka görevlisi olduklarını söyleyen ve telefonuna gelen 4 haneli şifreyi alarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke tarafından dolandırıldı. 

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İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç. dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.

O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

6 şüpheli tutuklandı

Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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