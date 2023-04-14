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4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!

 AMASYA'dan son gelen haber kahretti. Bir AVM'nin otoparkında bebek arabasındaki pusetten düşen 4 aylık bebek tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Amasya'da bir AVM'nin otoparkında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, evlerine dönmek için AVM'nin otoparkında 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü.

Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesine kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Salahattin Yağız Öksüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Öksüz ailesi bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.

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