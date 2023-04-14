Araç sahiplerine kötü haber! Yeni uygulama 1 Mayıs'ta başlıyor: Yüzde 200 zam kapıda!

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni uygulama 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girerek resmen başlayacak. Bu kapsamda trafik sigortası priminde yeni basamak sistemi devreye girecek ve bazı sürücüler yüzde 200 zamlı şekilde ödeme yapacakken bazı sürücüler ise yüzde 50 indirimli fiyat avantajından yararlanabilecek. Peki yeni dönemde trafik sigortası primine ne kadar zam gelecek? İşte yeni trafik sigortası primi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Mayıs 2023 itibariyle resmen başlıyor. Yeni uygulama ile birçok şey değişiyor ve milyonlarca araç sahibine iyi ve kötü haberler peş peşe geldi. Trafik sigortası primi uygulamasında kaza yapan araç sahiplerine yüzde 200 zam uygulanmaya başlanacak ve ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak en az 6 taksit imkanı getirilecek. İşte 2023 trafik sigortası primi ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

Kaza yapan sürücülere yüzde 200 zam

Milyonlarca sürücüyü oldukça yakından ilgilendiren Trafik sigortası primini 1 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Yeni uygulama ile kaza yapmayan sürücüler yüzde 50 indirim alırken, kaza yapan sürücülere ise yüzde 200 zam yapılacak. Bu durumda da hiç kaza yapmayan sürücülerin trafik sigorta primi 3 bin TL olurken çok kaza yapanlar 17 bin TL trafik sigorta primi ödeyecek. Yeni düzenleme kapsamında şirket araçları ile şahsi araç araçlara göre farklı prim tutarları ödeyecekler. Bu durumda şirket araçları yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecek

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni bir dönem başlatacak olan yeni uygulama 1 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni uygulama ile birlikte en düşük basamakta yani 0’da “çok riskli sürücüler” olacak bu şekilde de sigorta poliçelerine yüzde 200 zam uygulanacak.

Kaza yapmayan sürücüler en üstte yani 8. Basamakta “çok iyi sürücüler” olacak. İyi sürücülerin poliçelerinde de yüzde 50 indirime yapılacak. Ayrıca hasarsızlık nedeniyle prim indirimi ve hasar nedeniyle ise prim artırım oranları değişecek. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel aracı için 21 bin 118 TL, özel aracı için 17 bin 598 TL prim ödeme durumu oluşacak. 8. Basamakta yer alan kazası olmayan sürücülerin ise tüzel aracına 3 bin 520 TL, özel aracına ise 2 bin 933 TL prim ödeme durumu oluşacak.

Tüm bu bilgilere ek olarak Mayıs ayı itibariyle sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir defa olmak üzere yüzde 5 zam uyguyabilecek. Daha sonrası için her ay yüzde 2 oranında zam uygulanması yapabilecek