BIST 5.122
DOLAR 19,36
EURO 21,37
ALTIN 1.265,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

GAZİANTEP'te bir ev ve araçta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 kilo metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet ve araç arama yaptı. Ekiplerin, 1 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramalarda 4 kilo metamfetamin (ateş-buz), 1 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni uygulama 1 Mayıs'ta başlıyor: Yüzde 200 zam kapıda!
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni uygulama 1 Mayıs'ta başlıyor: Yüzde 200 zam kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası 'Karadeniz gazı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası 'Karadeniz gazı' açıklaması
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
MİT'ten FETÖ'ye darbe! Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
MİT'ten FETÖ'ye darbe! Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı
Yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oluyor! Yol ulaşıma kapatıldı
Yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oluyor! Yol ulaşıma kapatıldı
Şehirlerarası ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları resmen uçtu
Şehirlerarası ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları resmen uçtu
İstanbul'da esnafın başına gelenler akıl alır gibi değil! Şifreyi söyledi sonrasında...
İstanbul'da esnafın başına gelenler akıl alır gibi değil! Şifreyi söyledi sonrasında...
MHP'li İzzet Ulvi Yönter duyurdu: 14 Mayıs akşamı kaçacak delik arayacaklar
MHP'li İzzet Ulvi Yönter duyurdu: 14 Mayıs akşamı kaçacak delik arayacaklar
Bebeğiniz ek gıdaya mı başladı? İşte uzmanından öneriler
Bebeğiniz ek gıdaya mı başladı? İşte uzmanından öneriler
Cem Gürdeniz’den 'Sadullah Ergin' tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum
Cem Gürdeniz’den 'Sadullah Ergin' tepkisi: Ne unuturum ne unuttururum