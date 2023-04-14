Rusya Pasifik Filosu "savaşa yüksek hazırlık" durumuna geçti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını, filonun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık görevlileri ve kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Şoygu, Uzak Doğu bölgesinde muhtemel düşman saldırılarına karşı Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını bildirdi.

Şoygu, "Bugün saat 09.00 (Vladivostok saati) itibarıyla Pasifik Filosu tüm güçleriyle alarm durumuna geçirildi ve savaşa yüksek hazırlık durumuna getirildi" ifadelerini kullanarak, havacılık birimlerinin de görev alacağını belirtti. Şoygu, "Bu teftişin temel amacı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin muhtemel düşman saldırısını okyanus ve deniz yönünden püskürtme yeteneğini artırmaktır." şeklinde konuştu.

Tatbikatın Japonya ile anlaşmazlığın yaşandığı Kuril Adası'nda ve Sahalin Adası'nda gerçekleştirileceğini aktaran Soygu, "Böylece Kuril ve Sahalin adalarına yönelik muhtemel düşman saldırıları püskürtülecek" dedi.

"Rutin bir uygulama"

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Pasifik Filosu'nu ani bir şekilde savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirmesinin ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun rutin bir uygulama olduğunu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olma durumuna yönelik bu yönde uygulamalar yapıldığını belirtti.

Kuril ihtilafı

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya'nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında Kunashiri Adası'nın da bulunduğu Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Japonya-Rusya arasında imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.