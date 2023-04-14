İYİ Parti aday listesinden Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki 'beşli çetenin' avukatı çıktı

İYİ Parti Ankara 2.Bölge 2.sıra milletvekili adayı Sedat Aksakallı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beşli çete" olarak adlandırdığı müteahhitlerden Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak ve Hüseyin Arslan'ın sahibi olduğu YDA Group'un avukatı olduğu ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan aldıkları ihaleler nedeniyle "beşli çete" olarak nitelendirdiği inşaat şirketlerini uzun süredir kamuoyunun gündemine getiriyor.

Kılıçdaroğlu, 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Hazine'den 418 milyar doların belli başlı şirketlere aktarıldığını belirtmiş ve "418 milyar doları gasp eden yandaş çetelerle ölümüne mücadele edeceğim" demişti.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun kara listeye aldığı şirketlerden Limak ile YDA Group'un avukatı Sedat Aksakallı, İYİ Parti'nin Ankara 2.Bölge 2.sıra milletvekili adayı oldu.

Atilla, yazısında aday listesi açıklandıktan sonra Aksakallı ayrıntısından Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığını olduysa tepkisinin nasıl olduğunun şimdilik bilinmediğini, Cumhurbaşkanı seçilirse tavrı nasıl olacağının merak konusu olduğunu belirtti.

Atilla konuyla ilgili haberinde "YDA Group'un ismi son olarak Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Hatay Defne Hastanesi'ndeki "hayali temel atma töreni" ile gündeme gelmişti. YDA Group eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Demir Kafes" projesinin ardından gündeme gelen AVM inşaatının da ihalesini alan firmaydı. YDA'nın ihalesini aldığı AVM'de 85 bin metrekareden 7 bin 761 metrekareye kadar birleştirme imkanı sağlayan süper lüks ofisler bulunuyor. O ofislerden birinde kim mi oturuyor? İYİ Partinin Ankara 2.Bölge 2.sıra milletvekili adayı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beşli çete" olarak nitelendirdiği inşaat şirketlerinin avukatı Sedat Aksakallı... " ifadelerine yer verdi.

Aksakallı: Adaletsizlik yeniden tesis edilecek adam kayırmacılık tarih olacak

Aksakallı, aday listesinin YSK'ya verilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kıymetli dostlarım, aziz Ankaralılar Kuruluşundan beri içinde olduğum İYİ Partimizin Ankara 2. Bölge 2. sıra milletvekili adayıyım. Bu seçim adaletsizliğin, adam kayırmacılığın tarih olduğu, hukukun yeniden tesis edildiği, müreffeh Türkiye’nin müjdecisi olacak. Haydi bismillah." ifadelerine yer vermişti.

Kalyoncu: Yurt dışında varlığımız yok

Hedefteki isimlerden biri olan Kalyoncu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 418 milyar dolar iddiasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Kalyoncu, "Yurtdışında ne kadar paranız var?" sorusuna "Yurtdışında varlığımız yok, yurtdışının varlıklarını buraya getiriyoruz. Bazı kesimler yaptıklarımızı görmüyor ama Allah da çalışanlarımız da görüyor!'" diye cevap vermişti.