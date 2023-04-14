BIST 5.122
DOLAR 19,36
EURO 21,37
ALTIN 1.265,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü bağ evinde yakalandı

22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü bağ evinde yakalandı

DENİZLİ'de 2015 yılında kendisini hırsızlıkla suçladığı bar işletmecisini öldüren ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı bağ evinde JASAT tarafından yakalandı.

Abone ol

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Pamukkale Mahallesi’nde 2015 yılının Ocak ayında meydana geldi. Bir barın işletmeciliğini yapan 3 çocuk babası Mustafa Öztürk, eşinin hırsızlık olayı meydana geldiğini haber vermesi üzerine eve doğru gitmeye başladı. Bu sırada evinin yakınlarında Bülent Ç.’yi gören Mustafa Öztürk, iddiaya göre şahsı hırsızlıkla suçladı. Bunun üzerine tartışan ikilinin daha sonra ayrılmasına rağmen öfkesine hakim olamayan Bülent Ç., av tüfeğiyle geri döndüğü mahallede Mustafa Öztürk’ü göğsünden vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden ambulansla hastaneye kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bülent Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan 7 yıl sonra tahliye edildi. Aradan geçen süre zarfında hakkında 22 yıl hapis cezası verilen Bülent Ç., teslim olmayınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bunu üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından JASAT, şüphelinin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesinde bulunan bir bağ evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen JASAT, yaptığı başarılı operasyon sonucu hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Bülent Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Pasifik Filosu "savaşa yüksek hazırlık" durumuna geçti
Rusya Pasifik Filosu "savaşa yüksek hazırlık" durumuna geçti
Hamilelere önemi uyarı: Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın
Hamilelere önemi uyarı: Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Pentagon Sözcüsüne 'YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri' soruldu
Pentagon Sözcüsüne 'YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri' soruldu
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? Tek tek sıralandı
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? Tek tek sıralandı
Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
Gaziantep'te 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Gaziantep'te 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni uygulama 1 Mayıs'ta başlıyor: Yüzde 200 zam kapıda!
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni uygulama 1 Mayıs'ta başlıyor: Yüzde 200 zam kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası 'Karadeniz gazı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası 'Karadeniz gazı' açıklaması
4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
4 aylık bebeğin akıllara durgunluk veren ölümü!
MİT'ten FETÖ'ye darbe! Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
MİT'ten FETÖ'ye darbe! Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı