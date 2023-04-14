2023 YKS sınavı ne zaman? YKS sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi...

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından açıklamaya çevrilirken internette sınav tarihi ve yerleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki YKS sınavı giriş yerleri belli oldu mu? 2023 YKS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM YKS sınav takvimi ve 2023 YSK sınavı ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

Abone ol

YKS sınav tarihi için geri sayım devam ederken üniversite öğrencisi adayları sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2023 YKS ile ilgili detaylar...

2023 YKS sınavı ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

2023 YKS sınav yerleri henüz belli olmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Öte yandan YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS sınav takvimi resmi olarak duyuruldu. Başvuru süreçlerini tamamlayan öğrenciler bu sınava girmeye hak kazanmış oluyor. 2023 yılı YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Bu aralıklarda yapılacak olan YKS sınavının oturumlarından olan TYT, AYT ve YDT sınavları için ise açıklanmış olan tarih şu şekildedir;

*17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı yapılacaktır.



*18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı yapılacaktır.

*

18 Haziran öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı yapılacaktır.