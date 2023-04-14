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İkinci ara tatil başladı bayram tatiliyle birleştirildi! Okullar ne zaman açılacak?

İkinci ara tatil başladı bayram tatiliyle birleştirildi! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili başladı. 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

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MEB'in takvimine göre, 17-20 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatil başladı. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Bayram tatiliyle birleştirildi

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler idari izinli sayılacak

Öğretmenler ise ara tatilde idari izinli sayılacak. Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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