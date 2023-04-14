BIST 5.122
DOLAR 19,36
EURO 21,37
ALTIN 1.265,00
HABER /  EKONOMİ

İsviçreli dev bankadan gümüş fiyatı tahmini aralık ayına kadar

İsviçreli dev bankadan gümüş fiyatı tahmini aralık ayına kadar

İsviçreli dev banka UBS, ABD dolarında zayıflama ve Fed’in olası faiz indirimiyle beraber gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü. UBS stratejisti Schnider, gümüş fiyatının aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

Abone ol

Altınla birlikte gümüş fiyatları da yükseliş trendinde. An itibarıyla gümüşün ons fiyatı 26 dolara kadar çıktı. Gümüş gram fiyatı ise 16.25 TL seviyelerinden işlem görüyor.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ABD dolarında zayıflama ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indiriminin değerli metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü.

New York'ta işlem gören vadeli kontratların bu yıl yüzde 8 artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden UBS stratejisti Dominic Schnider, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının Aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını bekliyor.

Schnider, Mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu
Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları çiftçilerin umudu oldu
2023 YKS sınavı ne zaman? YKS sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi...
2023 YKS sınavı ne zaman? YKS sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi...
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor
İkinci ara tatil başladı bayram tatiliyle birleştirildi! Okullar ne zaman açılacak?
İkinci ara tatil başladı bayram tatiliyle birleştirildi! Okullar ne zaman açılacak?
İYİ Parti aday listesinden Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki 'beşli çetenin' avukatı çıktı
İYİ Parti aday listesinden Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki 'beşli çetenin' avukatı çıktı
Mehmetçik depremzedelere kumanya dağıtıp çorba ikram ediyor
Mehmetçik depremzedelere kumanya dağıtıp çorba ikram ediyor
Antalya'da 20 yaşındaki gencin feci ölümü! Arka koltuktaydı...
Antalya'da 20 yaşındaki gencin feci ölümü! Arka koltuktaydı...
22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü bağ evinde yakalandı
22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü bağ evinde yakalandı
Rusya Pasifik Filosu "savaşa yüksek hazırlık" durumuna geçti
Rusya Pasifik Filosu "savaşa yüksek hazırlık" durumuna geçti
Hamilelere önemi uyarı: Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın
Hamilelere önemi uyarı: Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın
Pentagon Sözcüsüne 'YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri' soruldu
Pentagon Sözcüsüne 'YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri' soruldu