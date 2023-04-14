Yeliz Yeşilmen açtı ağzını yumdu gözünü! Hande Sarıoğlu'na canlı yayında sert sözler: Cahil, cühela, yeni yetme!

Yeliz Yeşilmen ile spiker Hande Sarıoğlu arasında yaşanan gerilim giderek tırmanmaya devam ediyor. Hande Sarıoğlu için "Hoşsun ama boşsun" diyen Yeliz Yeşilmen'e Sarıoğlu, "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi? Tırnağım olamaz" diyerek karşılık vermişti. Bugün 2.sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Hande Sarıoğlu'na sert sözlerle yüklenen Yeşilmen, "Cahil, cühela, yeni yetme, aklını kulüple bozmuş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Televizyon ekranlarındaki spikerlik kariyerine son verdikten sonra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz ay katıldığı magazin programında "Sorumluluk almam, evlilik bana göre değil” sözleriyle dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen ise Sarıoğlu'nun bu sözlerine karşılık "Hoş bir bayansın, kalçaların da güzel ama boşsun" diyerek cevap vermesi çok konuşulmuş yeni bir tartışmanın ateşini de fitillemişti.

Yeliz Yeşilmen'in kendisi için sarf ettiği sözlere "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi? Tırnağım olamaz" diyerek karşılık veren Hande Sarıoğlu'nun açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün 2.sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen konuyla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulunurken açtı ağzını yumdu gözünü ve sert sözlerle Sarıoğlu'na yüklendi.

"Cahil, cühela, yeni yetme"

Hande Sarıoğlu için söylediği "Hoş bir bayansın, özellikle kalçaların çok güzel ama boşsun" sözüyle ilgili konuşan Yeşilmen, "Ben Hande Sarıoğlu'nun sorumluluk almıyor oluşu ve televizyonda söylüyor olmasıyla ilgili konuştum. Buraya yorumcu olarak geldi ve ben de görünce kişilik haklarına saldırmadan, aşağılamadan bir yorum yaptım. Gerçekten tanımıyordum, takipçilerim söyledi. Bende içi dışı bir yay patavatsızlığı var. O sorumluluk almak istemeyebilir ama benim de yorum yapma hakkım var. Herkesin geçmişi çarşaf çarşaf dökelim o zaman. Geçmişin burada bir ilgisi yokken bunu burada söyleyemezsin. 'Tırnağım olamaz' demesini cahilliğine veriyorum. Cahil, cühela, yeni yetme, aklını kulüple bozmuş. Bu benim kişilik haklarıma saldırı. Benim çoluğum çocuğum var, bu hoş değil. Bana 'sen git çocuğunla ilgilen' deseydi laf olmazdı. Herkes birbirini eleştirebilir. Beni tek bir yerden vurabilirdi onu söyledi. Allah akıl fikir versin" dedi.

Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu arasında ne olmuştu?

Yeliz Yeşilmen, mart ayında katıldığı programda "Sorumluluk alamam, evlenemem" diyen Hande Sarıoğlu'nu eleştirerek "Canım sen 34 yaşında hala gece kulübüne gideceğim diye kedi, köpek sahiplenemem, evlenemem, sorumluluk alamam diyorsan... Kim bu arkadaşımız bilmiyorum. Sorumluluk alamayan bir insanın bu dünyaya geliş amacı nedir? Sorumluluklar alacağız, bizlere yükler yüklenecek. O sınavları verip, çıkacağız ki insan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olmak sadece kulüplere gitmek ve kendini sevmek değildir. Şiddetle kınıyorum. Takipçilerim söyledi, haber spikeriymiş. Hoş da bir bayan, özellikle kalçaları çok güzel. Dans ettiği için kovulmuştu. Kız hala aklın fikrin dansta mı? Seni Allah ıslah etsin. Güzelsin, hoşsun ama üzgünüm boşsun" demişti.

"Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen sen değil miydin?"

Canlı yayın esnasında Yeliz Yeşilmen'e cevap veren Hande Sarıoğlu ise geçmişe atıfta bulunarak "Geçmişini bu kadar çabuk unutan insanlar böyle yorum yapabiliyor mı gerçekten? Alzheimer mi olmuş geçmişini unutarak. Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen sen değil miydin? Beni tanımıyorsun, karakterimi bilmiyorsun. Karşıma geçsen iki kelime laf edemezsin" şeklinde konuşmuştu.

Yeşilmen: Çok terbiyesizce ve ayıp konuştu

Sarıoğlu'nun sözlerine sinirlenen Yeşilmen ise "Ben seninle tatlı tatlı konuştum. Yorum yapabilirim. Ben de o programa çıktığımda yorumlar geliyor. Böyle hunharca, psikolojik şiddet, fiili şiddet uygulayarak yapmıyorum. Hande midir nedir çok terbiyesizce ve ayıp konuştu. Hemen bugün kendisine dava açıyorum. Çok ayıp, hiç yakıştıramadım. Gitsin bu işin duayenlerinden eğitim alsın. Böyle çan çan konuşmasın. Son yıllarda çıkan fenomen ve ünlüler kendilerini Kaf Dağı'nda zannediyor" diyerek dava açacağını söylemişti.