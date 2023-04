Kahramanmaraş'ta konteyner sayısı 22 bine çıkarılacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurulan 12 bin konteyner sayısının 22 bine çıkarılması planlanıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde il genelinde 7 bin 305 bina yıkıldı. Bu binalardan 4 bin 922'sinin enkazı kaldırıldı.

Barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında farklı noktalarda kurulan 4 bin konteynere yaklaşık 14 bin depremzede yerleştirildi. Kurulan 8 bin konteynerin vatandaşlara teslimi ise sürüyor.

Bunlara ilave olarak kurulacak 10 bin konteyner için de çalışmalar devam ediyor. Sürecin tamamlanmasıyla kentte 22 bin konteyner depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.

"Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor"

İçişleri Bakanlığınca bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremlerin ardından her alanda başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kalıcı konutlar inşa edilene kadar vatandaşları konteynerlerde misafir edeceklerini belirten Varol, kentte yeni konteyner alanlarının kurulması için de çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Varol, Kahramanmaraş'ın genelinde bütün ilçelerle beraber 22 bin konteyner planlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar köylere müstakil olarak verilecek konteynerlerin haricinde yani konteyner kent mantığında toplu olarak planlanıyor. Bunun 12 bine yakını şu an Kahramanmaraş'a ulaştı ama hemen yerleşim olacağını düşünmemek gerekiyor, yerine bırakıldıktan sonra bir süreç daha var, tesisatların bağlanması, bağlantıların yapılmasıyla ilgili. Şu an bunların hepsinin tamamlanıp içine insanlarımızı yerleştirdiğimiz 4 bin konteynerimiz var. Bu konteynerlerimizde de yaklaşık 14 bin vatandaşımız şu an ikamet ediyor."

Burada vatandaşların geçici konakladıkları süre içinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Varol, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın söz verdiği kalıcı konutlara geçene kadar süre içinde vatandaşımız burada en küçük bir eksiklik hissetmesin diye tüm devlet imkanları seferber edilmiş durumda." dedi.

Kırsal için Çin'den katlanabilir konteyner

Varol, Çin'den 65 bin katlanabilir konteynerin geleceğini ve kırsal bölgelere yerleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsal alandaki köy veya kırsal mahalle dediğimiz alanlardaki vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için bunlar geliyor ve çok yakın zamanda kurulumuna başlayacağız. Burada şöyle bir sistemimiz var; kırsal mahallelerdeki talepleri alıyoruz, jandarmamız bir ekiple gidip orada bunun teyidini yapıyor. Teyit yapıldıktan sonra yine biz bir makine, ekipman ve personel göndererek konteynerin koyulacağı yerin düzlemesini yapıyoruz, altyapısını hazırlıyoruz. Daha sonra bizzat götürüp oraya kuracağız. Bunlar katlanabilir dediğimiz türden konteynerler. Çok da uygun maliyetle getirildiler."

Eğitim çalışmaları

Ramazan dolayısıyla vatandaşlara iftar ve sahur verildiğini aktaran Varol, gün içinde de yemek hizmetinin sürdüğünü söyledi.

Varol, Kahramanmaraş'ta eğitim faaliyetlerini daha kapsamlı vermek istediklerini dile getirerek, "Eğitimle ilgili çocuklarımızın tamamına hitap eden şimdi destekleme yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Daha sonrasında çok kısa bir süre içerisinde buradaki tüm öğrencilerimizi her seviyeden eğitime de tamamen başlatmayı düşünüyoruz, örgün eğitimini. Bunun için hazırlığımız var." diye konuştu.

Konteyner kentlerde psikososyal destek ve sportif faaliyetlerinin de bulunduğunu belirten Varol, Kahramanmaraş yerel yönetimlerine, depremzede olmalarına rağmen verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.