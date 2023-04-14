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Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi

Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan, ikinci iş olarak taksicilik yapan ve geçen günlerde boğazı kesilmiş olarak bulunan 49 yaşındaki Mustafa Akan’ın cenazesi memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde defnedildi.

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Almanya doğumlu olan, 2 çocuk sahibi Samsun Çarşambalı 49 yaşındaki Mustafa Akan, 2 çocuk sahibiydi.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Mustafa Akan, ikinci iş olarak yaptığı taksicilik için taksi durağına gitti. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir müşteri onun aracına bindi. 7 kilometre sonra Mustafa Akan’ın taksinin yanında boğazı kesilmiş olarak yerde yatan cesedi bulundu. Alman polisi cinayeti işlediği ileri sürülen katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Almanya’dan Türkiye’ye getirilen Mustafa Akan’ın cenazesi cuma namazını müteakiben Çarşamba ilçesi Sefalı Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

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