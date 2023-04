Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçeceğini belirtti.

İnce'nin her ekrana çıktığında büyük kayba uğradığını söyleyen Altaylı, "Geçen akşam aynı anda iki yerde idi. Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında.Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi." ifadelerini kullandı.

İnce'nin toparlanmak yerine battığını iddia eden Altaylı, "Zannederim birkaç programa daha çıkar, hele hele o programlarda gençlerle karşı karşıya oturursa, 3 program sonra Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacak. Velev ki, “Çekildim” demesin." dedi.

Fatih Altay'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Muharrem İnce, Türk ve dünya siyasetine yeni bir rekorla geçmek üzere.

En hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak.

Her ekrana çıktığında, her konuştuğunda, her kalabalıklar ile karşı karşıya geldiğinde büyük kayba uğruyor.

Geçen akşam aynı anda iki yerde idi.

Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında.

Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi.

Özellikle Oğuzhan Uğur’un programında, izleyici katılımcılarla girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi.

O gece sosyal medya platformu yöneticisi bir arkadaşım, İnce’nin performansını ve potansiyel desteğindeki değişimi anlık değerlendiren anketler yaptı.

Tespiti şu idi.

Kendi kitlesinde ve en büyük destekçisi olarak görünen 25 yaş altı genç erkek grubunda bile yaklaşık yüzde 50’lik bir kayıp yaşadı. Hem de birkaç saat içinde.

Bu alanda daha önceki rekor masadan kalkması sonrası Meral Akşener’de idi. Ancak o masaya yeniden dönüp, Yavaş ve İmamoğlu’nu da Başkan yardımcısı olarak kabul ettirince durumu toparladı.

İnce’nin gidişatı ise tam tersi. Toparlamak bir yana giderek batırıyor.

Zannederim birkaç programa daha çıkar, hele hele o programlarda gençlerle karşı karşıya oturursa, 3 program sonra Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacak.

Velev ki, “Çekildim” demesin.

