Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

ANTALYA’da kontrolden çıkan otomobilin tramvay direk gerdirme teline çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hastanede öldü, 4 kişi yaralandı. Feci kazada aracın kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saat 20.30 sırasında Kepez ilçesi Kuzeyyakan Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. (18) yönetimindeki 07 BAM 239 plakalı otomobil seyir halinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu tramvay yolundaki direk gerdirme teline çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve ağır yaralanan Mehmet Karaymirza (20), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan sürücü M.F.A. ağır yaralanırken, yolculardan A.A. (19), F.G. (20) ve Ü.T. (19) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Karaymirza'nın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şehir merkezi yönüne seyir halinde bulunan otomobilin kontrolden çıkıp tele çarptığı anlar yer aldı. Çarpmayla hurdaya dönen otomobilin yanına çok sayıda vatandaşın yardım etmeye geldiği görüldü.